Стало известно, какие украинские товары попали под запрет РФ

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В список украинских товаров, в отношении которых Россия ввела запрет на импорт, попали промышленные товары, продовольствие, сельскохозяйственная продукция, сырье. Об этом сообщила пресс-служба правительства России, передает УНН.

"Вводится запрет на ввоз на территорию России товаров, страной происхождения которых является Украина или перемещаются через территорию Украины. Утвержден список таких товаров. Товары, в отношении которых введен запрет, в основном, относятся к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", – говорится в сообщении.

В правительстве РФ отметили, что Россия может принять решение об отмене введенных специальных экономических мер, если Украина "отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров".

Со списком товаров, которые попали под запрет, можно ознакомиться здесь.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в Россию ряда украинских товаров.

Как сообщал УНН, 25 декабря Россия расширила санкционные списки в отношении украинцев. Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75. С полным списком можно ознакомиться здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В российские санкции попало более 60 народных депутатов

26 декабря Украина ввела дополнительные персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур при содействии агрессивных действий против Украины.