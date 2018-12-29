Коболев не смог потратить многомиллионную премию

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев пока не потратил многомиллионную премию, предоставленную ему после победы над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Об этом он сообщил в эфире радио НВ, передает УНН.

"Не потратил", - отметил Коболев, отвечая на вопрос, на что потратил премию.

При этом он добавил, что назвать точную сумму полученной премии не может, поскольку это "конфиденциальная информация".

"Размер бонуса определял наблюдательный совет, не я сам. И он был определен, насколько я понимаю, на минимальном рыночном уровне", - подчеркнул чиновник.

Также он подчеркнул, что пока не знает, согласится ли работать за более низкую зарплату, поскольку его работа в Украине и без того оценивается не на самом высоком среди государственных компаний уровне.

"Я пока не готов это комментировать", - отметил Коболев, отвечая на вопрос, будет ли он работать, если по окончании контракта 26 марта 2019 его зарплата станет ниже нынешнего уровня.

Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".



Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман не будет поддерживать заоблачных заработных плат руководителям государственных компаний. Пересмотр окладов будет происходить во время пересмотра контрактов, которые компании заключают с Кабмином.



