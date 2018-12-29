МВОТ: Россия ограничивает права граждан строя стену в Крыму

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш рассказал о последствиях строительства "стены" на административной границе с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает УНН.

"Для нас это также является дополнительным нарушением не только границ, но и прав граждан на свободу передвижения в пределах своего государства. Это в очередной раз подтверждает нарушение Россией универсальных ценностей, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, где предусмотрено свободное движение граждан в пределах своего государства. Это только дополнительные основания для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав граждан. Позиция Российской Федерации несколько не уверена, что ее руководство пытается дополнительно подчеркнуть, что временно оккупированый Крым - их территория. Это означает, что попытки Российской Федерацией отсоединить Крым не воспринимается многими людьми, поэтому она прибегает к таким символьным вещам, чтобы это подтвердить", - сказал Черныш.

Черныш добавил, что МВОТ отслеживало закупки,которые объявлялись за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, а также знают компанию, которая является подрядчиком по выполнению большей части работ строительства - она входит в состав российского концерна "Росатом". Эта же компания работала в 2009 году над проектом бордеризации в Грузии, где строила похожий объект на линии разграничения с Южной Осетией. Даже в Российской Федерации начато два уголовных производства которые относятся к этому предприятию, где за взятку был задержан его руководитель - он пытался дать взятку представителям технической службы пограничной службы РФ, который входит в структуру ФСБ, за принятие в эксплуатацию объектов, построенных на административной границе.

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"Украина расценивает такие действия со стороны Российской Федерации как символический акт бордеризации, чтобы демонстративно показать пределы так называемой "границы" - это пропагандистский трюк Российской Федерации. Кроме этого у Украины есть все основания утверждать, что частично, оборудование, установленное вблизи административной границы, может использоваться для разведывательной деятельности. Однако качество работы таких технических средств очень низкая - мы знаем, что работают не все датчики движения и используются полуэксперементальние разработки", - добавил министр.

Это также является дополнительным нарушением не только границ, но и прав граждан на свободу передвижения в пределах своего государства. Это в очередной раз подтверждает нарушение Россией универсальных ценностей, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, где предусмотрено свободное передвижение граждан в пределах своего государства. Это лишь дополнительные основания для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав граждан. Позиция Российской Федерации несколько не уверена, что ее руководство пытается дополнительно подчеркнуть, что временно оккупирован Крым - их территория. Это означает, что попытки Российской Федерацией отсоединить Крым не воспринимается многими людьми, поэтому она прибегает к таким символическим вещам, чтобы это подтвердить.

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Кроме добавления правоохранительными органами материалов в уголовные дела, касающихся оккупации Крыма, Украина со своей стороны будет и дальше действовать политически, юридически и дипломатически. Чем больше будет международных документов, (решений Генеральной ассамблеи ООН, ОБСЕ, соответствующих документов МИД Украины), тем больше это поможет нам в будущем отстаивать в юридическом направлении вопросы, связанные с фиксацией нарушений и возвращением временно оккупированных территорий АР Крым под юрисдикцию Украины.

Черныш подчеркнул, что Российская Федерация во временно оккупированном Крыму действует так же как и в Грузии. Ее главная цель - ограничить движение граждан между оккупированными территориями и территориями, которые контролируются правительством, чтобы создать обособленное общество.

Напомним, российские пограничники завершили строительство 60-километровой стены на границе с Украиной в оккупированном Крыму.



