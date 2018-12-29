Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 29 декабря 2018 17:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
МИД о российской стене в Крыму ничтожные попытки легализовать оккупацию
МИД о российской стене в Крыму ничтожные попытки легализовать оккупацию
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5025
Версия для печати

Назарбаев посоветовал Украине и России не ждать пока их помирят

Назарбаев посоветовал Украине и России не ждать пока их помирят

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украине и России не стоит ожидать, что кто-то придет их мирит. Такое мнение в интервью казахским СМИ высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает УНН.

Назарбаев предложил президентам России и Украины сесть за стол переговоров, в том числе обсудить урегулирование инцидента в Керченском проливе.

“Я призываю и Украину, и Россию по межгосударственным отношениям не уповать, что кто-то придет помирить их. Самим надо выйти на прямые контакты и сесть за стол переговоров и решать эти вопросы”, — сказал Назарбаев.

Он также высказался за скорейшее урегулирование ситуации, сложившейся после инцидента в Керченском проливе. “Вот керченская проблема, вчера я разговаривал по телефону с Порошенко. Он трактует это так, что это просто проходили какие-то небольшие катера, на них напали. Российская сторона считает, что это чистая провокация. Мы что эксперты? Нас там не было”, — отметил Назарбаев.

“Я говорю, что только вы можете решать вместе, сесть и обсудить и снять эти вопросы”, — пояснил президент Казахстана.

Напомним, на днях Президент Украины Петр Порошенко и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор и договорились о заседании очередной межгосударственной украинского-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Казахстан, Нурсултан Назарбаев
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.