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Президент подписал Закон "О прилегающей зоне Украины"

Президент подписал Закон "О прилегающей зоне Украины"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О прилегающей зоне Украины", принятый Верховной Радой Украины 6 декабря 2018, передает УНН.

Целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытых портов временно оккупированных территорий Украины.

Согласно закону, прилегающая зона Украины - это зона открытого моря, прилегающей к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.

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В своей прилежащей зоне Украины осуществляет контроль, необходимый в целях предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.

Контроль осуществляется с целью привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины, совершенного в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.

Также с целью предотвращения нарушений законодательства Украины, или привлечения к ответственности за его нарушение, уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность государственной границы и охране суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах может останавливать судна; осматривать их, задерживать или арестовывать судна и/или членов их экипажа, исключая военные корабли и другие государственные суда, которые используются в некоммерческих целях.

Согласно закону, если судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства под флагом которой плавает судно или любой третьей страны.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщал УНН, Парубий подписал законы о прилегающей зоне и противоминную деятельность .

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, Президент, Петр Порошенко
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