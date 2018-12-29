Президент подписал Закон "О прилегающей зоне Украины"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О прилегающей зоне Украины", принятый Верховной Радой Украины 6 декабря 2018, передает УНН.

Целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытых портов временно оккупированных территорий Украины.

Согласно закону, прилегающая зона Украины - это зона открытого моря, прилегающей к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.



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В своей прилежащей зоне Украины осуществляет контроль, необходимый в целях предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.

Контроль осуществляется с целью привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины, совершенного в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.

Также с целью предотвращения нарушений законодательства Украины, или привлечения к ответственности за его нарушение, уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность государственной границы и охране суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах может останавливать судна; осматривать их, задерживать или арестовывать судна и/или членов их экипажа, исключая военные корабли и другие государственные суда, которые используются в некоммерческих целях.

Согласно закону, если судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства под флагом которой плавает судно или любой третьей страны.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.



Как сообщал УНН, Парубий подписал законы о прилегающей зоне и противоминную деятельность .