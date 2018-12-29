НАПК обеспечило возможность подачи декларации кандидатами на пост Президента Украины

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции обеспечило техническую возможность подачи всеми кандидатами на пост Президента Украины декларации кандидата на должность лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции обеспечило техническую возможность подачи всеми кандидатами на пост Президента Украины декларации кандидата на должность лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017", - говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 50 Закона Украины "О выборах Президента Украины" право лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за год, предшествующий году начала избирательного процесса, подается кандидатом на пост Президента Украины (на бумажных носителях и в электронном виде) по форме, определенной в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Агентство напомнило, что 31 декабря 2018 стартует начало избирательного процесса на пост Президента Украины.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции согласовало порядок контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины.



