Посол рассказал о проблемах при въезде украинцев в Беларусь

КИЕВ. 29 декабря. УНН. При въезде украинцев в Беларусь могут возникнуть проблемы, связанные с действием списков нежелательных для въезда лиц. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью белорусскому изданию "Свободные новости – плюс", передает УНН.

"Для некоторых украинских граждан возникали проблемы со въездом в Беларусь или пребыванием тут. Связано это с тем, что в России существуют списки нежелательных для въезда лиц, эти списки могут действовать и на территории Беларуси как члена Союзного государства", – пояснил посол.

По его словами, в настоящее время украинское посольство наладило сотрудничество в этой сфере с белорусскими миграционными и консульскими структурами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За время действия военного положения в Украину не пустили более 1600 россиян

"Даже если человек находится в таких списках, мы находим решение, исходя из обоюдных интересов. Но я все же рекомендую гражданам Украины, у которых возникают сомнения относительно их нахождения в таких списках, обращаться по этому вопросу в белорусские миграционные органы перед поездкой в Беларусь", – посоветовал он.

Напомним, белорусские пограничники не пустили в страну украинскую экологическую активистку Юлию Маклюк, которая ехала в Минск для участия в международном форуме волонтеров и сторонников.