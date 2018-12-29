Полторак подписал указ об увеличении зарплат военным

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал указ согласно которому военнослужащим Вооруженных сил Украины повысят зарплаты с 1 января 2019 года. Об этом он написал об этом на странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера подписал приказ, согласно которому, с 1 января 2019 года повышается денежное довольствие военнослужащих ВС Украины. Это существенно улучшает социальные стандарты жизни украинских военных", - написал Полторак



Командир бригады, который ранее получал 17 - 18000 гривен, отныне будет получать почти 26 000. Командир батальона, вместо 14 будет получать 19 - 23000, а денежное довольствие командира роты составит 16 000 гривен, а не 12, которые ему начисляют сейчас. Военнослужащие военной службы по контракту будут получать больше 10000 гривен, а минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, составит более 20 000 гривен.



Как сообщал УНН, с 1 января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины будет увеличено.