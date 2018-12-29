Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 29 декабря 2018 20:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
МИД о российской стене в Крыму ничтожные попытки легализовать оккупацию
МИД о российской стене в Крыму ничтожные попытки легализовать оккупацию
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
810
Версия для печати

Полторак подписал указ об увеличении зарплат военным

Полторак подписал указ об увеличении зарплат военным

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал указ согласно которому военнослужащим Вооруженных сил Украины повысят зарплаты с 1 января 2019 года. Об этом он написал об этом на странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера подписал приказ, согласно которому, с 1 января 2019 года повышается денежное довольствие военнослужащих ВС Украины. Это существенно улучшает социальные стандарты жизни украинских военных", - написал Полторак

Командир бригады, который ранее получал 17 - 18000 гривен, отныне будет получать почти 26 000. Командир батальона, вместо 14 будет получать 19 - 23000, а денежное довольствие командира роты составит 16 000 гривен, а не 12, которые ему начисляют сейчас. Военнослужащие военной службы по контракту будут получать больше 10000 гривен, а минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, составит более 20 000 гривен.

Как сообщал УНН, с 1 января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины будет увеличено.

Источник: УНН
Теги: зарплата, армия, ВСУ, указы, Степан Полторак
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.