Украинские моряки в "Матросской тишине" не получили писем - Геращенко

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинские моряки, которых удерживают в "Матросской тишине" не получили писем из-за следственных действий. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.

"К сожалению, электронные письма не доставлены к 3 нашим морякам, которых до сих пор удерживают в "Матросской тишине". Передача писем задерживается в связи со следственными действиями или по причинам, связанным с внутренним распорядком учреждений", - сообщила она.



Как сообщал УНН, трое украинских политзаключенных получили письма из Украины.

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Как сообщал УНН, обнародовано адреса российских тюрем, где содержатся украинских узников.