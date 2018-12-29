Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 29 декабря 2018 21:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
МИД о российской стене в Крыму ничтожные попытки легализовать оккупацию
МИД о российской стене в Крыму ничтожные попытки легализовать оккупацию
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5100
Версия для печати

Филарет продолжит служение во Владимирском соборе

Филарет продолжит служение во Владимирском соборе

Патриарх Филарет

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви во Владимирском соборе, а предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний - в Михайловском Златоверхом соборе. Об этом сообщил предстоятель независимой поместной церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

"Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет совершать свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской. Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор", - сказал митрополит.

Как сообщал УНН, процедура передачи Томоса  об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины начнется 5 января.

Напомним, до момента получения Томоса от Константинополя - никаких кардинальных изменений в Православной церкви Украины (ПЦУ) не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний: ходите дорогой правды и не поддавайтесь на обман

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Филарет, Автокефалия, Томос, Епифаний
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.