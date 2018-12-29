Филарет продолжит служение во Владимирском соборе

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви во Владимирском соборе, а предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний - в Михайловском Златоверхом соборе. Об этом сообщил предстоятель независимой поместной церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

"Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет совершать свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской. Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор", - сказал митрополит.

Как сообщал УНН, процедура передачи Томоса об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины начнется 5 января.



Напомним, до момента получения Томоса от Константинополя - никаких кардинальных изменений в Православной церкви Украины (ПЦУ) не будет.



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