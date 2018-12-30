НАПК утвердило протоколы проверки Павелка, но результатов не сообщило

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило о том, что утвердило протоколы проверок деклараций 9 чиновников, судей и депутатов. Об этом сказано на сайте НАПК, передает УНН.

Отмечается, что были утверждены результаты проверок в отношении: мэра Запорожья Владимира Буряка, директора ФГВФЛ Константина Ворушилина, одесского судьи Григория Колесникова, депутата Северодонецкого горсовета Сергея Куницы, секретаря Илличевского райсуда г. Мариуполя Татьяны Муль, судьи ВССУ Валентины Орлянской, депутата ВРУ Андрея Павелка, командира отделения ВСУ Александра Постола и депутата Киевского горсовета Сергея Харчука.

В НАПК не уточнили, какими именно результатами завершились проверки деклараций вышеуказанных лиц.

Напомним, ранее в НАПК опровергли подлинность слитых в СМИ документов о якобы негативных результатах проверки деклараций главы НБУ Якова Смолия и народного депутат Андрея Павелка.

“Нам не известно происхождение этих документов”, — заявили в Агентстве комментируя якобы протоколы, опубликованные в Facebook уволенной сотруднице НАПК Анной Соломатиной.

Также напомним, как писал УНН, Павелко самостоятельно инициировал проверку НАПК в отношении себя на предмет возможного конфликта интересов.

“НАПК обязано все проверить, я сам... являюсь первым инициатором того, чтобы любые вопросы были проверены. Не вижу никаких проблем”, — сказал политик представителям СМИ в начале июня.