Тысячи людей приняли участие в протестной ходе в Сербии

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Несколько тысяч человек приняли участие в четвертом по счету антиправительственном марше по центру Белграда, столицы Сербии. Протестующие, многие из которых пришли на акцию в желтых жилетах, выступили против изменений пенсионного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Демонстрация под лозунгами "Хотим реформ и контроля пенсионного фонда" и "Грабеж пенсионеров - это не реформа" стартовала на философском факультете Белградского университета. Затем колонна протестующих двинулась по улицам города. На акции протеста не было видно полиции или жандармерии в униформе, только на перекрестках дежурили машины автоинспекции, останавливая движение автомобилей по маршруту следования колонны.

Добавляется, что МВД Сербии пока не сообщало данных о численности протестующих.

В субботу люди в колонне свистели в свистки, что раздавались им организаторами, группы молодых людей били в барабаны. Параллельно звукоусилители транслировали нарезку новостей национального канала РТС с упоминанием имени президента Вучич. Кроме того, толпа по команде людей с мегафонами скандировала антиправительственные лозунги.

Организаторы заявили, что следующая демонстрация пройдет 6 января. Самая массовая акция протеста намечена на 16 января - в годовщину убийства в Косово сербского политика Оливера Ивановича.

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Поводом для начала протестов три недели назад стало избиение группой злоумышленников одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац. Оппозиция обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала сторонников выйти на улицы. Сербский актер Бранислав Трифунович, который выступает на каждой акции протеста, заявил о поддержке движения "Правда Давида", которое появилось в соседней Республике Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) до президентских выборов, которые прошли там 7 октября.

Напомним, на прошлой неделе, в субботу, несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственном ходе по центру Белграда