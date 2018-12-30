Президент Чехии призвал официально выразить протест против возвеличивания "военных преступников" в Украине

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Чехии Милош Земан "публично призвал Прагу официально выразить протест против возвеличивания военных преступников Украины", написал в Twitter и представитель президента Иржи Овчачек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Министерство иностранных дел Чехии, в частности, его глава Томаш Петршичек, “в честь бандеровцев в Украине боязливо молчит”. “Если бы это происходило в России, выдавались бы тысячи различных заявлений. Позор!”- говорится далее в Twitter и Иржи Овчачка.

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Вместе с тем министр иностранных дел Томаш Петршичек считает, что Украина должна сама справиться со своей историей. “Украина должна будет сама справиться с болезненными местами истории. Для этого она должна получить необходимое время. Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года”, — отметил Петршичек.

Чешский министр отмечает, что хотел бы эту тему обсудить лично, а не указывать на то посредством СМИ.

“Со сложными страницами истории каждая страна должна справиться сама. Это не дело дипломатии оценивать или исследовать историю, это дело историков”, — считает чешский МИД.

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Напомним, Президент Чехии Милош Земан призвал в среду вечером к отмене антироссийских санкций.

Как сообщал УНН, младший сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ранее заявил, что его прошлого года принудительно держали в оккупированном Крыму помощники отца в то время, когда в стране проходило расследование “Гнезда аиста” — коррупционного дела, в котором подозревают премьер-министра.

Бабиш-старший опроверг обвинения и назвал сына психически больным.