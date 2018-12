Трамп обвинил демократов в смерти детей-мигрантов

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию США в гибели мигрантов на американской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Любая смерть детей или других людей на границе полностью является виной демократов и их жалкой иммиграционной политики, которая заставляет людей преодолевать долгий путь, потому что они думают, что они могут въехать в нашу страну незаконно. Они не могут. Если бы у нас была стена, они бы даже не пытались!”, — написал американский президент, который является представителем Республиканской партии США.

Речь шла о смерти двоих детей. По словам Трампа, они были больны до того, как их передали пограничникам.

Как сообщает телеканал CNN, семилетняя девочка из Гватемалы умерла 8 декабря.

Второй случай произошел на этой неделе — умер восьмилетний мальчик, также из Гватемалы. Американские пограничники, которые госпитализировали ребенка, утверждают, что у него были признаки простуды.

В октябре 2018 года стал известно о караван беженцев, которые движутся к границе США с Мексикой. Большинство из них — из Гондураса.

В ответ Белый дом заявил о намерении отправить тысячи солдат на защиту границы от нелегальных мигрантов.

Трамп заявил в конце ноября, что Вашингтон может “закрыть навсегда” границу с Мексикой в случае возникновения такой необходимости.

“Мексика должна вернуть в родные страны мигрантов, среди которых полно хладнокровных преступников. Самолетом, автобусом, как угодно — но они не попадут в США. Мы закроем границу навсегда, если будет необходимо”, — написал глава Белого дома.

Напомним, демократы категорически отказываются поддержать предложенный президентом Дональдом Трампом проект строительства заграждения на границе с Мексикой, реализация которого будет стоить более пять миллиардов долларов США. Зато демократы готовы выделить на эти цели 1,3 миллиарда долларов. Из-за этих разногласий Конгресс не смог принять государственный бюджет.

Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования в США начался так называемый частичный “шатдаун”.

Напомним, больше американцев обвиняют в частичном прекращении работы правительства президента Трампа, чем демократов в Конгрессе.

