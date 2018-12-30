Возможное решение США о закрытии южной границы является их "внутренним делом" - президент Мексики

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу отреагировал на возможность закрытия Белым домом южной границы США, заявив, что это "внутреннее дело" США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

“Мы не высказали свое мнение по данному вопросу, так как это внутреннее дело правительства США, и мы предпочитаем воздерживаться (от комментариев — ред)”, — заявил Лопес Обрадор на ежедневной пресс-конференции.

“Мы всегда стремимся поддерживать очень хорошие связи с Соединенными Штатами”, — добавил он.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о возможности полного закрытия границы, если Конгресс не одобрит финансирование возведения пограничной стены. “Мы строим стену или... закрываем южную границу”, — написал он в Твиттере.

Напомним, демократы категорически отказываются поддержать предложенный президентом Дональдом Трампом проект строительства заграждения на границе с Мексикой, реализация которого будет стоить более пять миллиардов долларов США. Зато демократы готовы выделить на эти цели 1,3 миллиарда долларов. Из-за этих разногласий Конгресс не смог принять государственный бюджет.

Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования в США начался так называемый частичный "шатдаун".

Напомним, больше американцев обвиняют в частичном прекращении работы правительства президента Трампа, чем демократов в Конгрессе.