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В РФ возмутились заявлению о взятии под контроль “серой зоны” на Донбассе

В РФ возмутились заявлению о взятии под контроль “серой зоны” на Донбассе

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации возмутились заявлением советника Президента Украины Юрия Бирюкова о взятии под контроль “серой зоны на Донбассе”. Об это говорится в заявлении МИД РФ, передает УНН.

"Возмущены заявлением советника президента Украины Ю.Бирюкова“,- сообщает МИД РФ.

Речь идет о словах Бирюкова, сказаных 26 декабря: “Практически вся так называемая „серая зона“ уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль”.

По мнению российского ведомства, “захват украинцами “серой зоны” — это “откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса”.

“Прекрасно известно, что опасное приближение ВСУ к позициям ополчения — а именно это и происходит в результате захвата украинцами „серой зоны“ — существенно увеличивает риск прямого боестолкновения. На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами „нормандского формата“ в Берлине в 2016 г., это выглядит как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса”, — написано в сообщении.
В российском МИДе призвали миссию дать “принципиальную оценку” действиям украинской стороны.

Как сообщал УНН, Юрий Бирюков заявил, что вооруженные силы Украины взяли под контроль две трети так называемой “серой зоны” безопасности в Донбассе, оттеснив оттуда боевиков.

Источник: УНН
Теги: МИД РФ, ООС
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