ВКС РФ в 2019 году получат на вооружение ЗРК “Витязь”

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Воздушно-космические силы России впервые получат в 2019 году новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 “Витязь”. Об этом, как сообщает УНН, говорится в сообщении Минобороны РФ.

“В 2019 году в ВКС впервые поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 “Витязь”. Помимо этого планируется поставка около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) “Панцирь-С” и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400“",— заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

В 2018 году комплексы С-400 и “Панцирь-С” были поставлены в подразделения российских ПВО, дислоцированные во временно оккупированном Крыму, а также Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях РФ, а также в Арктическом регионе.

Система С-350 “Витязь” — ЗРК средней дальности, разработанный российским концерном “Алмаз-Антей”. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.