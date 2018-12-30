Итоги года: украинский язык заняла 92% эфирного времени на телевидении

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Доля украинского языка в эфире общенациональных каналов в 2018 году составила 92%, на радио - 86%. Такие данные на своей странице в Facebook привел член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает УНН.

"Благодаря "европейским" квотам, в 2018 году украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, контент стран ЕС, США и Канады - 14%. Российский упал до исторического минимума - 7%", - написал Костинский.

По его словам, благодаря введенным квотам на телевидении и радио, доля украинского языка в эфирах значительно увеличилось.

"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%. По итогам двух лет действия квот, более половины песен в эфире украинских радиостанций звучат именно на украинском языке", - отметил Костинский.

Он также сообщил, что в рамках выполнения закона о языковых квоты Нацсовете пришлось оштрафовать 21 радиостанцию на сумму более 1,7 млн грн.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в эфире украинских радиостанций 55% песен звучит на украинском языке.

Как сообщал УНН, в ноябре 2018 квоты на украинскую музыку для радиостанций выросли до 35%.