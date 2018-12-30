Семьям украинских моряков выплатили по 100 тыс грн

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Семьям 24 украинских военнопленных моряков выплатили по 100 тыс грн. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш на странице ведомства в Facebook, передает УНН.

""Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины совместно с Военно-Морскими Силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установления всех лиц, имеющих право на получение такой помощи. В частности, родственники всех моряков.

Могу Вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тыс грн", - сказал Черныш.

Он также отметил, что Министерство постоянно поддерживает связь с международными организациями ради освобождения украинских моряков.

"Мы постоянно находимся в контакте с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для быстрого освобождения моряков из российской тюрьмы", - сообщил Черныш.

Как сообщал УНН, Кабмин выделил по 100 тыс. грн захваченным украинским морякам.

25 ноября Пограничные корабли ФСБ РФ обстрелялы и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", Которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированный город Керчь. В плен были взяты 24 человека.