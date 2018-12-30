Австрия блокирует в ЕС изменения по вопросу "Северного потока-2"

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Речь идет о внесении изменений в газовой директивы, которая заключается в том, чтобы гарантировать, что все газопроводы, в том числе импортные и их морские части в пределах Сообщества, будут охвачены европейским законодательством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Польша, страны Балтии и Скандинавские страны считают, что такие инвестиции, как "Северный поток-2", является угрозой для энергетической безопасности Европы, поскольку еще больше узалежнюе ее от поставок российского газа.

Кроме того, как указывает председатель комиссии по вопросам промышленности, научных исследований и энергетики Ежи Бузек, эти газопроводы "можно использовать с целью экономического и политического давления".

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Расширение газовой директивы на "Северный поток-2" значительно усложнило бы реализацию этой инвестиции, поскольку заметно выросли расходы. Однако работа над газовой директивой погрязла по поводу блокады Австрии, которая в этом полугодии председательствовала в Евросообществе. Вена защищал интересы одной фирмы, которая задействована в проекте и хочет заработать на газе из России.

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Окончание этой инвестиции запланированы на декабрь следующего года. Если бы она имела подпадать под газовую директиву ЕС, положение надо было бы согласовать до весны.

Как сообщал УНН, Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2", поскольку этот проект "усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, грозит внутреннем рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС". Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

Напомним, сейчас уже заключено около 370 км газопровода "Северный поток-2". Судно Pioneering Spirit приступило к заключению газопровода "Северный поток-2" в Финляндии.