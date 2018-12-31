Стали известны подробности смерти шестиклассницы во время новогоднего праздника

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи. Нынешний президент Соединенных Штатов заявил, что стране также требуется высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Дональда Трампа в Twitter.

“Президент Обама с супругой возвели 10-футовую стену вокруг своего имения/участка в округе Колумбия. Я согласен — это нужно для их безопасности. Соединенным Штатам нужна такая же вещь, но гораздо масштабнее!” — отметил Трамп.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о возможности полного закрытия границы, если Конгресс не одобрит финансирование возведения пограничной стены. “Мы строим стену или ... закрываем южную границу”, — написал он в Твиттере.

Напомним, демократы категорически отказываются поддержать предложенный президентом Дональдом Трампом проект строительства заграждения на границе с Мексикой, реализация которого будет стоить более пять миллиардов долларов США. Зато демократы готовы выделить на эти цели 1,3 миллиарда долларов. Из-за этих разногласий Конгресс не смог принять государственный бюджет.

Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования в США начался так называемый частичный “шатдаун”.

Напомним, больше американцев обвиняют в частичном прекращении работы правительства президента Трампа, чем демократов в Конгрессе.