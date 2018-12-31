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Стали известны подробности смерти шестиклассницы во время новогоднего праздника

Стали известны подробности смерти шестиклассницы во время новогоднего праздника

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи. Нынешний президент Соединенных Штатов заявил, что стране также требуется высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Дональда Трампа в Twitter.

“Президент Обама с супругой возвели 10-футовую стену вокруг своего имения/участка в округе Колумбия. Я согласен — это нужно для их безопасности. Соединенным Штатам нужна такая же вещь, но гораздо масштабнее!” — отметил Трамп.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о возможности полного закрытия границы, если Конгресс не одобрит финансирование возведения пограничной стены. “Мы строим стену или ... закрываем южную границу”, — написал он в Твиттере.

Напомним, демократы категорически отказываются поддержать предложенный президентом Дональдом Трампом проект строительства заграждения на границе с Мексикой, реализация которого будет стоить более пять миллиардов долларов США. Зато демократы готовы выделить на эти цели 1,3 миллиарда долларов. Из-за этих разногласий Конгресс не смог принять государственный бюджет.

Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования в США начался так называемый частичный “шатдаун”.

Напомним, больше американцев обвиняют в частичном прекращении работы правительства президента Трампа, чем демократов в Конгрессе.

Источник: УНН
Теги: США, Стена, Барак Обама, Мексика, Дональд Трамп
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