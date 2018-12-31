В Афганистане перенесли президентские выборы

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Избирательная комиссия Афганистана объявила о переносе назначенных на апрель 2019 президентских выборов на 20 июля. О решении комиссии сообщил руководитель органа Абдул Бади Саяд, информирует агентство DW, передает УНН.

О переносе голосования избирательная комиссия предупреждала ранее учитывая проблемы, которые возникли во время праламентських выборов в октябре этого года. Речь идет о "значительных организационных проблемах", из-за которых до сих пор нет окончательного результата выборов в парламент.

В июле афганцы будут выбирать не только президента. Вместе с главой государства переизбираться также и народные представительства на провинциальном и районном уровне.

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Решение перенести во времени проведения выборов пришлось на период значительной активизации боевиков радикального исламского движения "Талибан", который ведет вооруженную борьбу против нынешнего афганского правительства.

Ранее УНН сообщал, что Соединенные Штаты планируют вывести из Афганистана около 7 тысяч американских военных из 14 тысяч военных, там присутствуют.

После этого, официальный представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагона.