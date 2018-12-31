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На "кровавых выборах" в Бангладеш победила правящая партия

На "кровавых выборах" в Бангладеш победила правящая партия

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Правящая партия премьер-министра шейха Хасина победила на выборах в Бангладеш с подавляющим большинством. Об этом заявила избирательная комиссия страны в понедельник рано утром, предоставившая ей третий срок подряд после голосования. Оппозиция отвергла результаты как фальсифицированные. Во время выборов было убито минимум 15 человек Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters .

Альянс, в котором доминирует Лига Авами Хасины, получил 287 из 298 мест. Результаты выборов были объявлены парламенту страны.

Основная оппозиционная Бангладешская националистическая партия (БНП), которая бойкотировала последний опрос в 2014 году, получила всего шесть мест.

"Мои поздравления Лиге Авами", - сказал Хелал Уддин Ахмед, секретарь Секретариата Избирательной комиссии, в выступлении, читая результаты.

Победа Хасины закрепила ее десятилетнее правление в Бангладеш, где ей приписывают улучшение экономики и содействия развитию, но ее также обвиняют в массовых нарушениях прав человека, подавлении средств массовой информации и подавлении инакомыслия. Эти обвинения она отрицает.

Напомним, не менее 15 человек убиты в день голосования на парламентских выборах в Бангладеш.

Как сообщал УНН, вчера в Бангладеш проходили выборы в федеральный парламент и в региональные законодательные собрания. Однако, прежде всего речь шла о возможности назначения премьер-министра страны Шейх Хасины на третий срок подряд.

Источник: УНН
Теги: выборы, убийство, Бангладеш
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