Асад позволил Ираке бомардуваты подконтрольные ИГ сирийские территории

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Сирии Башар Асад разрешил иракским вооруженным силам вести боевые действия против отрядов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии, не дожидаясь разрешения властей в Дамаске. О соответствующем приказе главы сирийского государства сообщил в воскресенье, 30 декабря, об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Иракские боевые самолеты и артиллерия и раньше вели обстрелы позиции ИГ в Сирии, однако каждый раз после получения разрешения от сирийских властей. Несмотря на то, что экстремисты потерпели поражение в Ираке, они до сих пор держат под своим контролем часть территории в Сирии вблизи иракской границы.

Накануне Асад получил письмо от премьер-министра Ирака Абдула-Махди, где тот призвал Дамаск к координации усилий двух стран в борьбе с терроризмом, передает агентство новостей dpa.

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Ранее премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад рассматривает возможность развернуть войска в Сирии на фоне решения США о выводе своих военных из этой страны

Как сообщал УНН, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИД в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными "позаботиться об Исламском государство" без США.