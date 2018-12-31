КИЕВ. 31 декабря. УНН. В понедельник вступает в силу решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО, о котором было объявлено в октябре 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

От 31 декабря США прекращают свое полноправное членство в организации и становятся государством в статусе наблюдателя. Членские взносы Соединенные Штаты перестали платить еще в 2011 году.

Напомним, США выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. В нее же Штаты вернулись в 2003 году. Причиной нынешнего выхода стали разногласия по палестино-израильскому конфликту.

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Главное, что США теряют, исходя из организации - это возможность избираться в Комитет всемирного наследия, который занимается распределением финансовой помощи и решает, какие культурные и природные объекты будут включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп, в марте прошлого года, подписал указ, который снимает ограничения, введенные экс-президентом Бараком Обамой и направленные на борьбу с изменением климата.

Ранее США инициировали официальную процедуру выхода одной из старейших международных организаций из-за недовольства тарифами на доставку международных мелких пакетов в США. Государственный департамент США направил в среду официальное сообщение о выходе из Всемирного почтового союза (ВПС), так называемое письмо о денонсации