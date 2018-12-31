Великобритания намерена создать новые военные базы после Brexit

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал о планах страны создать две новые военные базы после Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Telegraph.

По словам министра, Великобритания должна показать другим странам, что снова превращается в “глобальное государство” и отказывается от свертывания военных баз.

“Я уделяю большое внимание вопросу о том, как мы можем увеличить количество наших сил и средств передового базирования, создавая факторы сдерживания, при этом также обеспечивая британское присутствие”, — заявил Уильямсон.

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Он уточнил, что военные базы могут быть созданы на Дальнем Востоке или в Карибском море.

Напомним, глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон оказался замешанным в скандале после того, как его обвинили в том, что он начал кампанию с целью сместить премьер-Министерка Соединенного Королевства Тереза Мэй.