Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 31 декабря 2018 09:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В течение 2018 Украина выдала РФ 10 человек, подозреваемых в совершении преступлений
В течение 2018 Украина выдала РФ 10 человек, подозреваемых в совершении преступлений
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4500
Версия для печати

Великобритания намерена создать новые военные базы после Brexit

Великобритания намерена создать новые военные базы после Brexit

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал о планах страны создать две новые военные базы после Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Telegraph.

По словам министра, Великобритания должна показать другим странам, что снова превращается в “глобальное государство” и отказывается от свертывания военных баз.

“Я уделяю большое внимание вопросу о том, как мы можем увеличить количество наших сил и средств передового базирования, создавая факторы сдерживания, при этом также обеспечивая британское присутствие”, — заявил Уильямсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британский министр предположил, что Brexit может не состояться

Он уточнил, что военные базы могут быть созданы на Дальнем Востоке или в Карибском море.

Напомним, глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон оказался замешанным в скандале после того, как его обвинили в том, что он начал кампанию с целью сместить премьер-Министерка Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Великобритания, военные, Brexit
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.