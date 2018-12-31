Первый кандидат в президенты уже занес документы в ЦИК

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 9 утра в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты подал первый участник. Им стал самовыдвиженец Игорь Шевченко, передает УНН.

К слову, сегодня, 31 декабря, официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины.

Партии могут выдвигать кандидатов до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019 года. Залог для потенциальных кандидатов составит 2,5 миллиона гривен.

После официальной регистрации кандидаты смогут вести агитацию, которая завершится к 00:00 29 марта 2019 года. Избирательная кампания продлится 90 дней. Голосование состоится 31 марта 2019 года. Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля 2019 года.

Центризбирком утвердил календарный до первого тура. Но если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то 21 апреля 2019 года должен быть назначен второй тур выборов.

В таком случае ЦИК должна официально объявить результаты выборов до 1 мая 2019 года, а инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 31 мая 2019 года.

Ранее в ЦИК рассказали, как будут голосовать люди с инвалидностью.