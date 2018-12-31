Президент за год ответил на четыре петиции

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году ответил на четыре электронные петиции, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Президента призвали, в частности:

Осуществить финансирование модернизации взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр

Автор петиции призывает Президента осуществить финансирование из госбюджета реконструкции и модернизации действующей или строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр. По ее словам, аэропорт Днепр является международным, в то же время его внешнее и техническое состояние не соответствует международным стандартам.

"Учитывая, что реализация проекта требует значительных объемов финансирования, я обратился к Премьер-министру Украины В.Гройсману с просьбой обеспечить обработку петиции и решения вопроса привлечения дополнительных средств с целью своевременного и в полном объеме финансирования реализации проекта по развитию авиационного сообщения Днепропетровской области", - сказал Порошенко.

По ограничению импорта, производства и обращения тонких полиэтиленовых пакетов в Украине

Авторы петиции обратились в органы законодательной и исполнительной власти с требованием внести изменения в законодательство с целью запрета бесплатного распространения полиэтиленовых пакетов в местах продажи товаров, запрета продажи, изготовления и импорта пакетов с толщиной стенки менее 15 мкм на первом этапе, запрета продажи, распространение, изготовление и импорта оксо и оксо-биоразлагаемых пакетов и создания условий на рынке для появления альтернатив полиэтиленовым пакетам - бумажных пакетов, многоразовых сумок и тому подобное.

"Проблема по ограничению использования полиэтиленовых пакетов должна решаться в контексте реформирования отрасли обращения с отходами и реализации стратегических документов ... В связи с этим я обратился к Премьер-министру Украины В.Гройсману с просьбой обеспечить основательное проработки этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение данного вопроса, создания действенных механизмов высокого уровня охраны окружающей среды и здоровья населения с учетом мирового, в частности европейского, опыта, международных обязательств Украины", - отметил Глава государства.

О льготном растаможивании авто



Автор требовал закрепить в законодательстве постоянные ставки акцизного сбора, которые были утверждены законом № 1389-19 (3251 от 07.10.2015) о льготном растаможивании авто.

"Я обратился к Премьер-министру Украины В.Б.Гройсману с просьбой присоединиться к разработке проектов законов Украины от 15 июня 2018 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (реестр. № 8487) и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (реестр. № 8488) с целью формирования сбалансированного законодательства в интересах всех заинтересованных сторон, а также с учетом необходимости соблюдения экологических требований по охране окружающей природной среды", - ответил Президент.

По защите традиционных семейных ценностей и института семьи



Авторы, в частности, предлагали разработать и издать указ Президента Украины об общегосударственной стратегии защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи в Украине, а также разработать и внести в Верховную Раду законопроект о запрете пропаганды и популяризации различных видов "девиантного полового поведения и антисемейных идей", в том числе "маршей равенства", "прайдов", "гей-парадов", "фестивалей квир-культуры", тематических материалов в средствах массовой информации.

"Согласно статье 6 Закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине "запрещаются любые формы дискриминации, в том числе и подстрекательство к дискриминации (указания, инструкции или призывы, направленные на ограничение прав и свобод в связи с присущей лице любой персональной признаку, в частности признаку сексуальной ориентации). Итак, любые законодательные инициативы, направленные на ограничение конституционных прав, являются неконституционными", - ответил Президент.

В то же время, Глава государства заявил, что обратился к премьер-министру с предложением поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти совместно с учеными, специалистами, представителями общественности провести системный анализ реализации государственной семейной политики в Украине и внести в установленном законодательством порядке соответствующие обобщенные материалы и предложения по решению имеющихся проблем в этой сфере, а также проработать вопрос принятия общегосударственной стратегии защиты и популяризации традиционных семейных цинностей и института семьи в Украине.

Напомним, Президент в 2017 году ответил только на одну электронную петицию.