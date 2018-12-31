Крымчан призвали праздновать Новый год по киевскому времени

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал жителей аннексированного Крыма отмечать Новый 2019 год по киевскому времени. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Но я призываю каждого из вас, кто живет во временно оккупированном Крыму, выйти 31 декабря 2018 в 24.00 по киевскому времени на свою улицу или двор (балкон, веранду) и обозначить петардами, хлопушками, бенгальскими огнями вступление в 2019 год. Знайте, по московскому времени на улице и дворы Крыма выползет только пьяная оккупационная быдлота", - заявил Чубаров.

Добавим, в аннексированном Россией Крыму и на оккупированной части Донбасса введено использование московского времени без сезонного перехода.

Напомним, Россия аннексировала Крым проведя силовую блокаду украинских военных частей и незаконный референдум 16 марта 2014. В то же время Украина и международные организации признают оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осуждают действия России. В результате страны Запада ввели против России ряд экономических санкций.

УНН сообщал, Украина и ЕС обсудили последствия аннексии Крыма Россией.



