В ЦИК рассказали, как будут голосовать украинские моряки в плавании

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня на очередном заседании Центральная избирательная комиссия утвердила разъяснения относительно применения некоторых положений Закона Украины "О выборах президента Украины", в частности о подсчете голосов избирателей на специальных избирательных участках, сообщает УНН, ссылаясь на сообщение ЦИК.

“Комиссия установила Порядок передачи протоколов о подсчете голосов избирателей на специальных избирательных участках, образованных на судах, находящихся в день голосования в плавании под Государственным Флагом Украины, на полярной станции Украины, и сообщений об их содержании к соответствующей окружной избирательной комиссии по выборам Президента Украины. Внесены изменения в перечень заграничных избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года № 67”, - говорится в сообщении.

К слову, сегодня, 31 декабря, официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины.

Также, в ЦИК рассказали, что во время регистрации кандидаты на пост Президента Украины должны подать декларации и ксерокопии паспорта гражданина Украины.

УНН сообщал, что первый кандидат в президенты уже занес документы в ЦИК.