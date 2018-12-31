Кирилл написал Варфоломею письмо относительно Украины

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо Вселенскому Патриарху Варфоломею с призывом отказаться от создания новой церкви в Украине. Текст послания опубликован в понедельник на сайте Московского патриархата, передает УНН.

“Воссоединение раскольников с Церковью стало бы большой радостью как для православных Украины, так и для всего православного мира, если бы проходило в соответствии с предписаниями канонического права, в духе мира и любви Христовой. Но нынешний политизированный процесс принудительного объединения далек от норм и духа святых канонов. Его сопровождает ужасное накопления лжи, а теперь уже и насилие по отношению к настоящей Украинской Православной Церкви. А ведь это та самая Церковь миллионов украинских верующих, которую Вы признавали канонической все годы своего служения до последнего времени — теперь же делаете вид, будто ее не существует, а есть только отдельные епархии, которые вернулись под Ваш омофор”, — написал Патриарх.

По его словам, на поместном соборе, который созвал Константинопольский Патриарх, а возглавила тройка, состоящая из его представителя, почетного Патриарха Филарета и главы украинского государства Петра Порошенко, “присутствовали только двое из 90 епископов Украинской Православной Церкви”.

“То, что Вы называете „поместным собором“, стало собранием раскольников под прикрытием имени Святой Константинопольской Церкви. Что это, как не легализация украинского раскола, которой Вы публично обещали не допустить?” — заявил российский священнослужитель.

Он пригрозил Варфоломею, что, если тот поступит так, как и обещал, “перестанет быть первым в православном мире, насчитывающая сотни миллионов верующих”.

“Еще не поздно остановиться”, — добавил Кирилл.

Как сообщал УНН, Константинопольский патриарх Варфоломей намерен вручить 6 января томос (указ) об автокефалии предстоятелю автокефальной Поместной Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.