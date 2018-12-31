Военно-морские силы в 2019 году получат новые корабли и катера - командующий

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украина продолжит приведения организационно-штатной структуры к стандартам НАТО, получит новые корабли и катера, новейшие образцы вооружения. Об этом заявил командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Воронченко, говорится в поздравлении, размещенном на Facebook странице ВСУ, передает УНН.

"Для национальных ВМС, как и для всей Украины, 2018-й стал годом новых испытаний и конкретных результатов. Проработана нами вместе с украинскими и иностранными экспертами Стратегия ВМС ВС Украины четко определила ориентиры нашего развития до 2035 года", - отметил Воронченко.

По его словам, за год были повышены боевые возможности морского, берегового и воздушного компонентов национального флота Украины, продлены совершенствования системы базирования. Кроме того, он отметил, что в ответ на агрессивные действия РФ ВМС Украины развернули силы и системно наращивают группировки на Азове.

"Особенно напряженными стали последние месяцы 2018 года. 25 ноября Россия осуществила открытый акт агрессии и захватила в плен 24 украинских военных моряков. Это событие всколыхнуло весь мир, сплотила нас и объединила в борьбе со страной-агрессором. Возвращение домой наших героев - это сейчас главная задача, это наше дело чести. Боевые собратья, мы с вами!", - ноголосив адмирал.

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Он подчеркнул, что 2019-й для национального флота Украины станет годом новых вызовов, достижений и возможностей.

"Мы продолжим приведения организационно-штатной структуры к стандартам НАТО, получим новые корабли и катера, новейшие образцы вооружения. В центре нашего внимания всегда будет человек, поэтому ключевым станет прием новых общежитий и военных городков, повышение социальных стандартов военной службы. Мы построим наши Военно-Морские Силы и обеспечим комфортные условия службы для каждого украинского военного моряка", - сообщил он.

Воронченко поблагодарил каждого, кто искренне поддерживает национальный флот, и каждому, кто выполняет боевые задачи защиты Родины, и пожелал военным морякам и боевым собратьям, всем патриотам Украины непоколебимой веры в победу, силы духа в бою, покоя и уюта в семьях.

Как сообщал УНН, по словам Воронченко, в Азовском море сейчас находится более 100 кораблей и катеров Черноморского флота РФ.