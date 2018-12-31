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Президент Польши: в ЕС нет решительного сопротивления Газпрому

Президент Польши: в ЕС нет решительного сопротивления Газпрому

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Польши Дуда в интервью телеканалу TVP Info заявил, что санкции против России должны быть сохранены или усилены, а "Северный Поток 2" приведет к гегемонии Газпрома на европейском рынке, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Я считаю, что должен быть решительным. Что это значит? Существуют санкции и они должны быть сохранены, а также их необходимо проанализировать, потому что они могут быть более эффективными, более чувствительными и трудными для России", - сказал президент Польши.

Он отметил, что ему трудно понять, почему некоторые страны поддерживают создание газопровода "Северный Поток 2", который приведет к гегемонии Газпрома на европейском рынке.

"Ведь Газпром - это российский газовый потентат, на самом деле это орудие в руках российских властей, Владимира Путина. В Европейском Союзе нет решительного сопротивления относительно Газпрома, он укрепляет свою позицию, а многие лидеры спокойно на это соглашается, мне с этим согласиться трудно, и мы все время обсуждаем эту проблему", - сказал польский лидер.

Дуда также критически высказался о политике российского президента.

"Президент Путин возглавляет могущественную державу, которая силой изменяет границы в Европе, напав сначала на Грузию, затем - на Украину; которая создает много угроз, опасений, которая осуществляет различные провокации", - отметил он.

Польский лидер считает, что такая политика России неприемлема, это - очевидное нарушение международного законодательства.

Как сообщал УНН, Австрия блокирует в ЕС изменения по вопросу "Северного потока-2".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Польша, Северный поток-2
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