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Президент Турции вспомнил о Крыме в новогоднем обращении

Президент Турции вспомнил о Крыме в новогоднем обращении

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем новогоднем обращении к народу вспомнил о оккупированом Россией Крымском полуострове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новогоднее поздравление Эрдогана.

“Турция выступает за стабильность, справедливость, взаимное уважение в регионе и мире в целом. Поэтому мы поддерживаем жителей Иерусалима, Багдада, Каира, Триполи, Сараево, Крыму”, - заявил президент Эрдоган.

В частности турецкий президент выразил надежду, что в 2019 году для жителей Турции и всего человечества станет больше мира, безопасности и процветания.

Напомним, граждане Турции, пять мужчин и две женщины, пытались попасть в страны ЕС вне пункта пропуска, чтобы избежать прохождения пограничного контроля.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган
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