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Парубий поздравил украинцев с новогодними праздниками

Парубий поздравил украинцев с новогодними праздниками

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил народ Украины с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление председателя ВРУ.

“Дорогие соотечественники, в эти праздничные дни каждый из нас мечтает о теплой дом, где нас ждут, о доме, где есть маленькие привычки и большие правила, где мы — свои среди своих, любят нас и любим мы”, — отметил Парубий в своем приветствии.

В частности, Парубий отметил, что Украина — это наш дом, и пожелал Украинский “жить в нашем государстве как дома: спокойно и безопасно”.

“Боже, упаси Украину, благослови наши дома и подари счастливое Рождество!” — резюмировал председатель Верховной Рады.

Напомним, Парубий рассказал, каким был последний рабочий неделю ВР в 2018 году.

Источник: УНН
Теги: Новый год, Андрей Парубий
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