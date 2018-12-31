Парубий поздравил украинцев с новогодними праздниками

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил народ Украины с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление председателя ВРУ.





“Дорогие соотечественники, в эти праздничные дни каждый из нас мечтает о теплой дом, где нас ждут, о доме, где есть маленькие привычки и большие правила, где мы — свои среди своих, любят нас и любим мы”, — отметил Парубий в своем приветствии.

В частности, Парубий отметил, что Украина — это наш дом, и пожелал Украинский “жить в нашем государстве как дома: спокойно и безопасно”.

“Боже, упаси Украину, благослови наши дома и подари счастливое Рождество!” — резюмировал председатель Верховной Рады.

Напомним, Парубий рассказал, каким был последний рабочий неделю ВР в 2018 году.