Словакия принимает от Италии обязанности государства - председателя ОБСЕ

КИЕВ. 1 января. УНН. Обязанности государства - председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1 января переходят от Италии в Словакию, которая будет их выполнять в течение 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ОБСЕ.

Словацкими приоритетами в ОБСЕ определенно урегулирования существующих и профилактика назревающих конфликтов, эффективный мультилатерализм и обеспечение безопасного будущего планеты. Особое внимание Братислава намерена уделить урегулированию ситуации на востоке Украины.

Реализацию определенных приоритетов словацкое правительство положил на министра иностранных дел Мирослава Лайчака. Под его руководством будет происходить процесс председательства республики в ОБСЕ. Глава МИД в начале 2019 года планирует, в частности, посетить Киев, где с украинским руководством обсудит возможности урегулирования ситуации на Донбассе.

В ОБСЕ Словакия намерена действовать под девизом: "Председательство, ориентированное на человека".

Напомним, наблюдатели Миссии ОБСЕ на железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесенивци зафиксировали шесть вагонов-цистерн, на пяти из которых кириллицей с обеих сторон были надписи "Осторожно! Серная кислота".