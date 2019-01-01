Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 01 января 2019 07:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В течение года НБУ изъял из обращения банкноты на сумму более 40 млрд грн
В течение года НБУ изъял из обращения банкноты на сумму более 40 млрд грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3195
Версия для печати

В ДР Конго после выборов заблокировали интернет

В ДР Конго после выборов заблокировали интернет

КИЕВ. 1 января. УНН. После проведения президентских выборов в Демократической Республике Конго (ДРК) в этой африканской стране невозможно зайти на интернет-сайты и в социальные сети. В понедельник, 31 декабря, правительство Конго заблокировал доступ к интернету. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

О проблемах с доступом к всемирной сети сообщается во всех регионах страны.

Пока идет подсчет голосов, власть и оппозиция уже заявляет о своей победе на голосовании. Так, провластный кандидат Эммануэль Рамазан Шадари выразил уверенность в том, что большинство избирателей отдали свой голос именно за него, сообщает портал новостей Actualite.cd.

Похожие заявления сделали в разговорах с представителями СМИ и двое ведущих оппозиционных кандидатов - депутат и бывший менеджер компании Exxon Mobil Мартин Фаюлу и лидер оппозиционной партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Тшисекеди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 600 случаев заражения вирусом Эбола зафиксированы в Конго

Напомним, предварительные результаты выборов должны быть объявлены 6 января. Победителем станет кандидат, получивший большинство голосов избирателей. Эти выборы могут стать историческими, ведь ожидается, что впервые в истории Конго передача власти может произойти в мирным и демократическим способом.

Представители оппозиции однако ранее высказывали опасения, что результаты этих выборов могут быть искажены фальсификациями в пользу провластного кандидата, в том числе благодаря манипуляциям с электронными устройствами для голосования.

Всего в выборах участвовал 21 кандидат на пост президента. Право голоса имеют в Конго около 40 миллионов граждан. Инаугурация нового главы государства запланирована на 18 января.

Источник: УНН
Теги: выборы, интернет, блокировка, цензура, Конго
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.