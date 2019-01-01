Трамп посоветовал спросить у психиатра о шансах Уоррен избраться президентом США

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что личный психиатр сенатора Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) даст наиболее квалифицированный ответ на вопрос о ее шансах победить на выборах главы государства в 2020 году. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News, передает УНН.

Уоррен ранее в понедельник опубликовала видеообращение, после предоставления информации о решении сформировать комитет для изучения возможности баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

"Посмотрим, как у нее это получится. Я желаю ей всего хорошего, я бы с удовольствием сразился с ней (во время предвыборной кампании - ред.)", - заявил Трамп.

Ему был задан вопрос, считает ли он, что сенатор действительно верит в возможность победить его на очередных выборах. "Этого я не знаю, вам придется спросить об этом ее психиатра", - ответил президент США.

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Уоррен была переизбрана на второй шестилетний срок сенатором от штата Массачусетс в ноябре 2018 ходе промежуточных выборов в Конгресс. Она одержала победу с более чем 60% голосов избирателей.

Трамп не раз подвергал ее критике, считая, что она солгала о наличии в ее роду индейцев, из-за чего он часто иронически сравнивал ее с индейской принцессой Покахонтас.

Она заявляла, что ее мать была частью племени чероки и частью племени Делавэр, но не подтверждала это документально. В ответ на критику Трампа сенатор прошла генетическую экспертизу, чтобы доказать свою правоту. Результаты теста, проведенного профессором Стэнфордского университета и экспертом в области генетики, показали, что в роду сенатора были индейцы, но при этом большинство его предков были европейцами.

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Очередные выборы президента США пройдут 3 ноября 2020.

Напомним, Президент США Дональд Трамп считает, что если бы он провел боксерский поединок с главой российского государства Владимиром Путиным, то его критики считали бы его действия слишком жесткими.

Напомним, накануне выборов в президенты США в 2016 году газета The Washington Post опубликовала видеозапись, датированный 2005 годом, на которой слышно, как Трамп в беседе с американским ведущим Билли Бушем позволяет себе ряд пошлых и сексистских высказываний.