Сегодня вступает в силу закон о коллективной собственности на землю

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2019 года вступает в силу закон, регулирующий вопрос коллективной собственности на землю, сообщает УНН.

Ожидается, что ЗУ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствовании правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращении рейдерства и стимулировании орошения в Украине” будет препятствовать рейдерству.

В частности, новым законом расширены возможности органов местного самоуправления и урегулированы:

передача земель коллективной собственности ликвидированных колхозов в коммунальную собственность;

процесс завершения раздела на паи до 2025 года сельскохозяйственных угодий с обязательной передачей несельскохозяйственных угодий в коммунальную собственность.

Закон относит лесополосы к землям сельскохозяйственного назначения и урегулирована их передача в аренду.

Право арендовать полевые дороги предоставлено всем арендаторам массивов, но при этом нельзя ограничивать доступ других арендаторов к земельным участкам.

Закон предусматривает возможность обменивать земельные участки государственной и коммунальной собственности, расположенные в массиве земель сельскохозяйственного назначения, на равноценные земельные участки частной собственности в том же массиве. Но законом предусмотрено, что на период действия моратория на продажу сельхозземель, обмен разрешается только на равноценный земельный участок. Равноценным закон определяет земельный участок, нормативная денежная оценка которого равна, или отличается не более чем на 10%.

Напомним, Рада продлила мораторий на продажу земли еще на год.