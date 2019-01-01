В Украине вступил в силу закон о Бюджете-2019

КИЕВ. 1 января. УНН. Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год вступает в силу сегодня, передает УНН.

Доходы сводного бюджета на 2019 год определены в сумме 1 306,6 млрд грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета 1 183,7 млрд грн, сообщили в Минфине.

Расходы сводного бюджета и предоставление кредитов на 2019 год составляет 1 406,3 млрд грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1 261,6 млрд грн.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году он составлял 2,4%).

В 2019 году возрастет финансирование таких приоритетных для страны направлений:

Социальная защита

167,5 млрд грн предусмотрено на выплаты пенсий. На 200 млн грн увеличиваются расходы для обеспечения детей-сирот и детей с инвалидностью, а также для учреждений с условиями, приближенным к семейным. В общем эти расходы составляют 717,7 млн грн.

Повышение минимальной заработной платы до 4 173 грн произойдет с 1 января.

Размер прожиточного минимума в 2019 году по сравнению с 2018 годом возрастет на 9,4%.

Безопасность и оборона

Общий ресурс на это направление вырастет по сравнению с 2018 годом на 33,3 млрд грн и составит 212 млрд грн (5,4% ВВП).

Образование

247,2 млрд грн - общий объем расходов по сводному бюджету (общий и специальный фонд).

Объем образовательной субвенции учтен в сумме 69,6 млрд грн. Она пойдет исключительно на оплату труда с начислениями для педагогических работников общеобразовательных учебных заведений (в том числе частных), а также профессионально-технических и высших учебных заведений I-II уровней аккредитации в части предоставления полного общего среднего образования.

Здравоохранение

Общий объем расходов на здравоохранение по сводному бюджету составляет 131,7 млрд грн, что на 15,3 млрд грн (на 13,1%) больше, чем соответствующие показатели текущего года. Сюда вошли расходы на реформу финансирования системы здравоохранения.

На реализацию программы медицинских гарантий для первичной медицинской помощи заложено 15,2 млрд грн, что на 2 млрд грн больше, чем в 2018 году.

На развитие системы экстренной медицинской помощи выделено 1 млрд грн.

Развитие дорожной инфраструктуры

В специальном фонде предусмотрены средства для Государственного дорожного фонда объемом 50,4 млрд грн (из общего объема финансового ресурса на развитие дорог 55,6 млрд грн), что на 17,5 млрд грн, или в 1,5 раза больше, чем аналогичные расходы в 2018 году.

Верховная Рада приняла проект Государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом 23 ноября, за него проголосовали 240 народных депутатов. 7 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".