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Денежное обеспечение военных ВСУ с нового года увеличилось

Денежное обеспечение военных ВСУ с нового года увеличилось

КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине с 1 января 2019 года увеличено денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает УНН.

По информации министра обороны Степана Полторака, в 2019 году командир бригады, ранее получавшие 17-18 тыс. грн, будут получать почти 26 тыс., командир батальона, вместо 14 будет получать 19-23 тыс., а денежное обеспечение командира роты составит 16 тыс. гривен, а не 12 тыс., как было раньше.

Он также рассказывал, что с января этого года военнослужащие военной службы по контракту будут получать больше десяти тысяч.

При этом, как отмечал министр, минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, составит более 20 тыс. гривен.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко дал поручение на 37% поднять денежное довольствие военнослужащим, а также предусмотреть средства на выплату компенсаций пенсионерам, получающим пенсии ниже прожиточного минимума.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Минобороны, Степан Полторак, военные
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