Порошенко отреагировал на начало председательства Румынии в Совете ЕС

КИЕВ. 1 января. УНН. Румыния начала первое в истории страны председательства в Совете Европейского Союза. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, поздравив Румынию, передает УНН.

"Поздравляю Румынию с началом первого в истории страны председательства в Совете Европейского Союза! Верю, что амбициозность и ответственность наших румынских партнеров поможет Европейскому Союзу пройти через один из самых сложных периодов своего существования, связанных с усилением российской конфронтации с Западом, Брекситом и выборами в Европарламент и российской агрессией против Украины", - отметил Президент в Facebook.

Напомним, Румынии передала председательство в Совете ЕС Австрия.