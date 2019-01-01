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Порошенко отреагировал на начало председательства Румынии в Совете ЕС

Порошенко отреагировал на начало председательства Румынии в Совете ЕС

КИЕВ. 1 января. УНН. Румыния начала первое в истории страны председательства в Совете Европейского Союза. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, поздравив Румынию, передает УНН.

"Поздравляю Румынию с началом первого в истории страны председательства в Совете Европейского Союза! Верю, что амбициозность и ответственность наших румынских партнеров поможет Европейскому Союзу пройти через один из самых сложных периодов своего существования, связанных с усилением российской конфронтации с Западом, Брекситом и выборами в Европарламент и российской агрессией против Украины", - отметил Президент в Facebook.

Напомним, Румынии передала председательство в Совете ЕС Австрия.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Румыния, Президент, Петр Порошенко
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