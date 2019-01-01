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Половину армии перевели на новую систему питания

Половину армии перевели на новую систему питания

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КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине в течение 2018 года на новую систему питания была переведена половина Вооруженных сил Украины, другую половину переведут в текущем году. Об этом написал на своей странице в Facebook советник Президента Украины Юрий Бирюков, передает УНН.

"За прошлый год мы перевели на новую систему питания половину армии, а вторую половину - переведем в этом году", - рассказал он.

Также, по его словам, в прошлом году было отремонтировано несколько десятков столовых, часть из которых не ремонтировалась с 70-х годов.

"И в этом году мы тоже продолжим, план ремонта еще на три года", - уточнил Бирюков.

Советник Президента сообщил, что в прошлом году в армию поставлено новое кухонное оборудование на десятки миллионов гривен.

Как сообщал УНН, украинские военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО.

Источник: УНН
Теги: армия, питание
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