КИЕВ. 1 января. УНН. С наступлением нового года США и Израиль официально вышли из ЮНЕСКО – Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, сообщает УНН.

Так закончился процесс, начавшийся еще в 2017 году, когда власти США высказали обеспокоенность антисемитской позицией организации по некоторым вопросам.

Администрация Трампа подала уведомление об отзыве в октябре 2017 года, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху последовал их примеру, обвинив агентство ООН в антиизраильской предвзятости.

Представители ЮНЕСКО ранее критиковали израильскую оккупацию Восточного Иерусалима и предоставили полноправное членство Палестине в 2011 году.

США потребовали "фундаментальной реформы" в агентстве.

ЮНЕСКО наиболее известна своей работой по сохранению наследия, включая ведение списка объектов всемирного наследия, а также программ по развитию образования в развивающихся странах.

Выход двух государств из состава организации не окажет значительного влияния на финансовое положение ЮНЕСКО, поскольку Израиль и США не платят членских взносов с 2011 года, то есть с момента назначения Палестины полноправным членом организации.

С тех пор официальные лица подсчитали, что США - на которые приходилось около 22 процентов от общего бюджета - накопили 600 миллионов долларов в виде неоплаченных взносов, что стало одной из причин решения президента Дональда Трампа об уходе. Израиль должен 10 миллионов долларов. Аналитики так же отмечают, что спорные моменты, на которые ссылаются власти США критикуя ЮНЕСКО, уже по большей части разрешены и согласованы с Израилем.

Ранее Госдеп США сообщил сотрудникам ЮНЕСКО, что США намерены продолжать участвовать в деятельности организации, как государство-наблюдатель, то есть исключительно по вопросам защиты объектов всемирного наследия, свободы прессы и содействие научному сотрудничеству и образованию.

США могут потенциально претендовать на этот статус на заседаниях Исполнительного совета ЮНЕСКО в апреле.

Соединенные штаты уже не впервые покидают ЮНЕСКО. Администрация Рейгана сделала это в 1984 году, потому что считала агентство неуправляемым, коррумпированным и использованным для продвижения советских интересов. Членство было восстановлено в 2003 году.