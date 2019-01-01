В Украине ужесточили наказание за контрабанду леса

КИЕВ. 1 января. УНН. С 2019 года за незаконную рубку и контрабанду леса существенно выросли штрафы и сроки лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.

Президент Украины Петр Порошенко в начале октября подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов", согласно которому в несколько раз повышены штрафы за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Так, незаконная порубка и повреждение деревьев или кустарников; перевозка, хранение незаконно срубленных деревьев или кустарников; уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев или саженцев в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняка естественного происхождения и самосева на площадях, предназначенных под лесовосстановление, будет тянуть за собой наложение штрафа на граждан от пятнадцати (255 грн) до тридцати (510 грн ) необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц - от семидесяти пяти (1275 грн) до ста пятидесяти (2550 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из перечисленных нарушений, будет налагаться штраф от тридцати (510 грн) до шестидесяти (1020 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от трехсот (5100 грн) до шестисот (10200 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также вводится уголовная ответственность за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины. Такие незаконные действия будут караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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Если лицо совершит такие действия снова или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием власти или служебного положения, или в крупном размере - будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Если же такие незаконные действия будут совершаться организованной группой или в особо крупном размере - будут наказываться лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Кроме того, уголовная ответственность в случае причинения существенного вреда будет повышаться и за незаконную порубку или перевозку, хранение и сбыт леса. За такие действия штраф составит от тысячи (17000 грн) до тысячи пятисот (25500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В случае, если такие действия будут предприняты в заповедниках или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, или в других особо охраняемых лесах, они будут караться штрафом от тысячи пятисот (25500 грн) до двух тысяч (34000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение и сбыт леса повлекут тяжкие последствия - будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Также законом устанавливается ограничение внутреннего потребления украинских лесоматериалов необработанных в размере 25 млн кубических метров в год.

Напомним, борьба с контрабандой пополнила бюджет на 14 млрд грн.