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В Киеве завершилось шествие к годовщине со дня рождения Бандеры

В Киеве завершилось шествие к годовщине со дня рождения Бандеры

КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве митингом на Майдане Независимости завершилась факельное шествие к 110-й годовщине со дня рождения главі Провода ОУН (б) Степана Бандеры, передает корреспондент УНН.

Люди прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко напротив красного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко до Майдана Независимости, где начали выступления.

Напомним, Львов отметил 110-летие со дня рождения Бандеры.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, реагируя на утверждение Верховной Радой одной из памятных дат на 2019 год на 1 января 110-летия со дня рождения лидера и главы Провода ОУН (б) Степана Бандеры, пошутил, что 1 января в Украине выходной довольно давно, а государственный праздник день Бандеры, "к счастью или к сожалению", в Украине отсутствует.

Источник: УНН
Теги: Киев, факельное шествие, Степан Бандера
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