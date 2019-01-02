Экс-посол США: противокорабельные ракеты помогли бы

КИЕВ. 2 января. УНН. Через 2-3 месяца мы увидим, что Америка предоставляет оружие Киеву и объявит новые санкции против России. Об этом в интервью Украинской службе “Радио Свобода” рассказал — американский дипломат, директор Евразийского центра “Атлантического совета” (Atlantic Council) в Вашингтоне Джон Хербст. Он возглавлял посольство США в Украине во времена Оранжевой революции (в 2003-2006 годах), информирует УНН.

На вопрос журналиста: “Что, по вашему мнению, могло изначально быть бы эффективным, задеть Москву за живое?”, Американский дипломат ответил: “Думаю, лучшим ответом могли бы быть санкции против крупнейшего российского банка или запрет российским судам заходить в американские порты или порты ЕС. И предоставление Украине оружия. Вот что было бы адекватным ответом”.

Таким образом прокомментировал недостаточной (по мнению многих сторон) реакцию США на ситуацию на Азове.

Относительно уточнения о самом факте предоставления конкретного вооружения Хербст добавил, что: “Нет вопросов — противокорабельные ракеты помогли бы. В США хватает крылатых ракет „Гарпун“, в основе действия которых — технологии, разработанные 30 лет назад, — и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты”.

“Думаю, поддержка Украины в американском Конгрессе сейчас очень сильна. И она останется как минимум такой же серьезной, а возможно, еще и усилится”, — добавил он.

Напоминаем, военно-морские силы в 2019 году получат новые корабли и катера.