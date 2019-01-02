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ООС: боевики осуществили 3 обстрелы позиций украинских военных

ООС: боевики осуществили 3 обстрелы позиций украинских военных

КИЕВ. 2 января. УНН. 1 января боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 1 случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели огонь: “из минометов калибра 82 мм в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении и БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный и Новотошковское на Луганском направлении”.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

“В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины. По данным разведки, 1 января одного оккупанта были уничтожены и четыре получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня”, — сообщили военные.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ВСУ, военные, штаб, ООС
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