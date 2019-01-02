Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 02 января 2019 11:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С 2014 года на Донбассе уничтожено почти 166 тысяч взрывоопасных предметов
С 2014 года на Донбассе уничтожено почти 166 тысяч взрывоопасных предметов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6255
Версия для печати

В прошлом году для ВСУ забраковали вещевого обеспечения почти на 250 млн грн

В прошлом году для ВСУ забраковали вещевого обеспечения почти на 250 млн грн

фотогалерея

КИЕВ. 2 января УНН. За прошлый год сотрудниками ГУ РСМО МОУ было забраковано поставок в Вооруженные силы Украины некачественного вещевого обеспечения на 250 млн грн. Об этом написал на своей странице в Facebook советник Президента Украины Юрий Бирюков, передает УНН.

"За 2018 сотрудниками ГУ РСМО МОУ было забраковано поставок в ВСУ некачественного вещевого обеспечения на 247 186 843 гривен", - написал Бирюков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Денежное обеспечение военных ВСУ с нового года увеличилось

Напомним, в Украине в 2018 на новую систему питания была переведена половина Вооруженных сил Украины, другую половину переведут в этом году.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, армия, обеспечение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.