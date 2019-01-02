В прошлом году для ВСУ забраковали вещевого обеспечения почти на 250 млн грн

КИЕВ. 2 января УНН. За прошлый год сотрудниками ГУ РСМО МОУ было забраковано поставок в Вооруженные силы Украины некачественного вещевого обеспечения на 250 млн грн. Об этом написал на своей странице в Facebook советник Президента Украины Юрий Бирюков, передает УНН.

"За 2018 сотрудниками ГУ РСМО МОУ было забраковано поставок в ВСУ некачественного вещевого обеспечения на 247 186 843 гривен", - написал Бирюков.

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Напомним, в Украине в 2018 на новую систему питания была переведена половина Вооруженных сил Украины, другую половину переведут в этом году.



