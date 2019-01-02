В Азовском море появится новый катер-перехватчик

КИЕВ. 2 января. УНН. Модернизированный катер проекта UMS-1000 поступил в Мариупольский отряд морской охраны ГПСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Он имеет отличные характеристики - мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета, с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме. Во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 км\ч) и это не есть его скоростной границей", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, катер ВМСУ открывал огонь в Черном море для остановки танзанского судна.



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